{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров встретится 18 февраля со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Стороны обсудят вопросы политического урегулирования в контексте работы конституционного комитета в Женеве и итоги проходящей 17-18 февраля международной встречи по Сирии в Сочи

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен 18 февраля проведут переговоры. Об этом в понедельник сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"18 февраля состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном", - сказала она.

"В ходе встречи будут обсуждены вопросы политического урегулирования в контексте работы конституционного комитета в Женеве и итоги проходящей 17-18 февраля международной встречи по Сирии в Сочи", - указала дипломат.

Предыдущая встреча Лаврова и Педерсена прошла в ноябре 2020 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Комитет Думы завершил прием предложений по кандидатурам в новый состав ЦИК
Комитет ГД по контролю и регламенту планирует рассмотреть вопрос о кандидатурах на заседании 16 февраля
Читать полностью