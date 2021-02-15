Лавров встретится 18 февраля со спецпосланником генсека ООН по Сирии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен 18 февраля проведут переговоры. Об этом в понедельник сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"18 февраля состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном", - сказала она.

"В ходе встречи будут обсуждены вопросы политического урегулирования в контексте работы конституционного комитета в Женеве и итоги проходящей 17-18 февраля международной встречи по Сирии в Сочи", - указала дипломат.

Предыдущая встреча Лаврова и Педерсена прошла в ноябре 2020 года.