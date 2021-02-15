Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись мнениями о реализации договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося по инициативе саудовской стороны телефонного разговора.

"Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись также мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+, - говорится в сообщении. - Подчеркнут настрой на продолжение тесной координации России и Саудовской Аравии в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей".

Путин и Мухаммед бен Сальман также "рассмотрели тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин", а также обсудили вопросы развития российско-саудовских связей в различных областях, в том числе в контексте отмечаемого в феврале текущего года 95-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Кроме того, стороны выразили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Также, по данным Кремля, в разговоре "затрагивалась и региональная проблематика, в частности, ситуация в Сирии и в зоне Персидского залива".

Российский президент и наследный принц условились продолжать поддерживать контакты между странами на различных уровнях.