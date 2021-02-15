Комитет Думы завершил прием предложений по кандидатурам в новый состав ЦИК

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту завершил прием предложений по кандидатурам в новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом ТАСС в понедельник сообщила глава комитета Ольга Савастьянова ("Единая Россия").

"Сегодня до 18:30 в комитет могли поступать предложения. У нас четыре кандидата от фракций, одного [кандидата] группа депутатов предложила", - сказала Савастьянова.

По ее словам, комитет планирует рассмотреть вопрос о кандидатурах в новый состав ЦИК на заседании во вторник. На пленарном заседании Думы депутаты намерены рассмотреть вопрос в среду, 17 февраля.

Ранее президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме утвердил кандидатом в новый состав ЦИК руководителя аппарата фракции Константина Мазуревского. Фракция КПРФ намерена сохранить в ЦИК Евгения Колюшина. Фракция ЛДПР приняла решение выдвинуть в состав комиссии депутата Александра Курдюмова. Фракция "Справедливой России" выдвинула кандидатуру Николая Левичева, который является членом ЦИК с 2016 года. Кроме того, группа депутатов фракции "Единая Россия" выдвинула в члены ЦИК кандидатуру действующего члена комиссии Антона Лопатина.

Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет. Членами нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, которые были назначены постановлением Госдумы, являются Валерий Гальченко, Евгений Колюшин, Валерий Крюков, Николай Левичев, Сергей Сироткин.