{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Думы завершил прием предложений по кандидатурам в новый состав ЦИК

Комитет ГД по контролю и регламенту планирует рассмотреть вопрос о кандидатурах на заседании 16 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту завершил прием предложений по кандидатурам в новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом ТАСС в понедельник сообщила глава комитета Ольга Савастьянова ("Единая Россия").

"Сегодня до 18:30 в комитет могли поступать предложения. У нас четыре кандидата от фракций, одного [кандидата] группа депутатов предложила", - сказала Савастьянова.

По ее словам, комитет планирует рассмотреть вопрос о кандидатурах в новый состав ЦИК на заседании во вторник. На пленарном заседании Думы депутаты намерены рассмотреть вопрос в среду, 17 февраля.

Ранее президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме утвердил кандидатом в новый состав ЦИК руководителя аппарата фракции Константина Мазуревского. Фракция КПРФ намерена сохранить в ЦИК Евгения Колюшина. Фракция ЛДПР приняла решение выдвинуть в состав комиссии депутата Александра Курдюмова. Фракция "Справедливой России" выдвинула кандидатуру Николая Левичева, который является членом ЦИК с 2016 года. Кроме того, группа депутатов фракции "Единая Россия" выдвинула в члены ЦИК кандидатуру действующего члена комиссии Антона Лопатина.

Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет. Членами нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, которые были назначены постановлением Госдумы, являются Валерий Гальченко, Евгений Колюшин, Валерий Крюков, Николай Левичев, Сергей Сироткин.

Теги
Россия
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Стороны обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+
Читать полностью