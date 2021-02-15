Россия и США заинтересованы в сотрудничестве в вопросах ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и заместитель госсекретаря США Хади Амр обсудили в понедельник по телефону перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона на треке палестино-израильского урегулирования. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в конструктивном сотрудничестве в целях продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке.

"В ходе беседы были обсуждены перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона на треке палестино-израильского урегулирования, в том числе в формате ближневосточного "квартета" международных посредников. С российской стороны приветствовалась готовность США возобновить свое полноценное участие в работе "квартета", а также прозвучало высказывание в пользу активизации двустороннего диалога по проблематике ближневосточного урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ.

"В целом был констатирован обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество в целях продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке", - отметили в российском дипведомстве.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готова вновь заняться подготовкой встречи по палестино-израильскому урегулированию, так как со сменой администрации США для этого созрели условия.

Регулярные контакты

Спецпредставители ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН) в ходе телеконференции обсудили необходимость прямых переговоров между Палестиной и Израилем и договорились поддерживать регулярные контакты.

"С российской стороны была акцентирована важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" в целях урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. При этом подчеркивалась недопустимость односторонних шагов, будь то подстрекательство к насилию или расширение поселенческой активности, включая снос палестинских построек на Западном берегу реки Иордан, - говорится в сообщении МИД РФ. - Участники условились проводить свои встречи в формате "квартета" на регулярной основе".

Выступая 26 января на открытых дебатах СБ ООН по ближневосточному урегулированию, Сергей Лавров предложил провести весной-летом этого года министерскую встречу с участием "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию, Израиля, Палестины, Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также Саудовской Аравии как автора арабской мирной инициативы.