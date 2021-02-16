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Зампостпреда РФ считает, что миротворчество ООН должно развиваться несмотря на пандемию

Анна Евстигнеева также отметила, что необходимо сохранять конструктивный настрой для всех государств к выработке единых подходов к миротворчеству

ООН, 16 февраля. /ТАСС/. Миротворческая деятельность ООН должна продолжать развиваться несмотря на ограничения, которые накладывает пандемия коронавируса. Об этом в понедельник заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

"Несмотря на беспрецедентные обстоятельства, вызванные вспышкой пандемии коронавируса, важно, чтобы миротворчество ООН продолжало планомерно развиваться в правильном направлении. В этих целях незыблемым остается уважение суверенитета принимающих государств, соблюдение целей и принципов Устава ООН, а также базовых принципов миротворчества - согласие сторон, беспристрастность и неприменение силы, за исключением случаев самообороны и защиты мандата", - сказала она в ходе выступления на сессии Специального комитета Генеральной Ассамблеи ООН по миротворчеству.

Евстигнеева также отметила, что, несмотря на переход неформальных переговоров в виртуальный режим, что осложняет обсуждение чувствительных вопросов, необходимо сохранять конструктивный настрой для всех государств к выработке единых подходов к миротворчеству.

В завершение выступления заместитель постпреда России выразила соболезнования семьям всех миротворцев, которые погибли при исполнении своего долга, и отметила растущие угрозы безопасности миротворцев в последнее время.

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