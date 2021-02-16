Лаврентьев: Россия фиксирует активизацию спящих ячеек ИГ в Сирии

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. США отказались участвовать в международной конференции по сирийскому урегулированию в Сочи, хотя получили приглашение от российской стороны. Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы направляли приглашение и нашим американским партнерам для участия в конференции <...>, но, к сожалению, получили отказ. В настоящее время американцы заняты внутренними делами и, видимо, еще не определились с линией на сирийском направлении", - сказал он.

Лаврентьев также сообщил, что Россия фиксирует активизацию спящих ячеек ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.

По его словам, договоренности с террористическими организациями, действующими в Сирии, исключены, нацеленность на их полное уничтожение сохраняется.

"Обсуждалось, что нам нужно сделать в борьбе с такими международными организациями, признанными СБ ООН террористическими, как "Исламское государство", "Хайат Тахрир аш-Шам" (обе запрещены в РФ) и другими. Еще раз повторюсь, императив остается - полное уничтожение этих группировок. Не может быть никаких компромиссных договоренностей с террористами", - сказал он.