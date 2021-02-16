В ГД заявили, что проект об отмене наказаний за проступки на митингах внесен с нарушениями

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Законопроект депутата-единоросса Андрея Барышева об отмене ответственности за ряд нарушений на митингах внесен без соблюдения необходимых условий. Такое пояснение во вторник ТАСС дал председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы не можем слона засунуть в игольное ушко. Любой законопроект считается внесенным при соблюдении ряда условий. Если эти условия не соблюдены, следовательно, это законопроектом назвать, к сожалению, мы не можем", - сказал глава комитета, уточнив, что имеет в виду отсутствие официального отзыва правительства на законопроект.

Законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), должны вноситься в Госдуму с отзывом кабмина. В противном случае комитет может вернуть их авторам.

Законопроект предлагает внести поправки в КоАП. В частности, депутат считает, что нужно исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 кодекса, посвященной ответственности за нарушения на митингах. Так, предлагается отменить ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния. Кроме того, из КоАП предлагается исключить статью 20.2.2, предусматривающую ответственность за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, которое повлекло нарушение общественного порядка.

Пакет документов при внесении не содержит официального отзыва правительства, необходимого в таких случаях.