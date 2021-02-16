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Памфилова 26 февраля обсудит с экспертами применение многодневного голосования на выборах

Они также обсудят возможность электронного сбора подписей через портал госуслуг

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 26 февраля проведет встречу с политологами и экспертами в области избирательного процесса. Основными темами станут использование многодневного голосования на выборах и возможность электронного сбора подписей через портал госуслуг, сообщается на сайте ЦИК во вторник.

"В 15:00 26 февраля 2021 года председатель ЦИК России Элла Памфилова проведет встречу с политологами. <...> Во встрече примут участие члены ЦИК России, политологи и эксперты в области избирательного права и процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в повестке мероприятия стоит обсуждение голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, а также сбора подписей избирателей с использованием единого портала госуслуг.

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РоссияПамфилова, Элла Александровна
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