Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Байдена пока не идет

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Планов проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет", - ответил он на вопрос, ведутся ли разговоры о возможности встречи Путина и Байдена.

"Разоруженческая тематика - это одно. Предстоят, наверное, несколько лет очень напряженных переговоров на экспертном уровне, это однозначно, - заметил представитель Кремля. - Но что касается контактов на высшем уровне, то пока об этом речи не идет".

26 января состоялся первый телефонный разговор Путина и Байдена, который продолжался чуть более 35 минут. Лидеры, в частности, выразили удовлетворение в связи с состоявшимся в тот же день обменом дипломатическими нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией, в торгово-экономической и других сферах, темы международных соглашений и другие актуальные вопросы.