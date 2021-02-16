{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Байдена пока не идет

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что предстоят несколько лет очень напряженных переговоров на экспертном уровне

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Планов проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет", - ответил он на вопрос, ведутся ли разговоры о возможности встречи Путина и Байдена.

"Разоруженческая тематика - это одно. Предстоят, наверное, несколько лет очень напряженных переговоров на экспертном уровне, это однозначно, - заметил представитель Кремля. - Но что касается контактов на высшем уровне, то пока об этом речи не идет".

26 января состоялся первый телефонный разговор Путина и Байдена, который продолжался чуть более 35 минут. Лидеры, в частности, выразили удовлетворение в связи с состоявшимся в тот же день обменом дипломатическими нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией, в торгово-экономической и других сферах, темы международных соглашений и другие актуальные вопросы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
Рябков: РФ не станет поднимать вопрос обмена Уилана в контактах с администрацией Байдена
Читать полностью