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Встреча Путина с руководителями думских фракций состоится 17 февраля

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дата послания Федеральному Собранию еще не определена

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 17 февраля, проведет встречу с руководителями фракций Государственной думы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, она действительно будет", - ответил Песков на вопрос, состоится ли 17 февраля встреча Путина с лидерами думских фракций.

Говоря о дате оглашения послания президента Федеральному Собранию, Песков сказал, что планов на февраль по этому мероприятию не было. "Пока с датой еще не определились", - сообщил пресс-секретарь президента.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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