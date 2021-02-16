Песков заявил, что не располагает данными о возможности обмена Уилана

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ничего сказать о возможности обмена осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана.

"Я не располагаю этой информацией, ничего не могу сказать", - отметил представитель Кремля, отвечая во вторник на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

В понедельник адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил агентству Reuters, что вопрос обмена его подзащитного может быть решен "в течение двух-трех месяцев". Жеребенков также высказал мнение, что Уилана могут обменять на Виктора Бута, Константина Ярошенко или неких предпринимателей и программистов, имена которых он не назвал. Посольство США в России не ответило агентству Reuters на запрос о комментарии. Адвокат Ярошенко и Бута Алексей Тарасов в свою очередь сообщил ТАСС, что пока не получал сведений, касающихся каких-либо консультаций о возможности их обмена на Уилана.

Официальной информации о том, что Россия и США ведут какие-либо переговоры по обмену гражданами, отбывающими наказание, на данный момент нет. 27 января МИД РФ заявил, что Вашингтон публичными вбросами об обмене не вынудит Москву пойти на односторонние уступки.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Обжаловать решение суда американец не стал.