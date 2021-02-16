Песков: разговор о санкциях со стороны ЕС и США ведется с маниакальной настойчивостью

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия выступает за решение самых сложных вопросов с Западом в рамках диалога, хотя ЕС и США продолжают с маниакальной настойчивостью говорить о санкциях. Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможность введения новых рестрикций в отношении Москвы.

"Разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия надеется, что "все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает и самые сложные вопросы" отношений с Западом будут решаться "исключительно в рамках диалога".

"С другой стороны, потенциальная угроза таких недружественных проявлений, конечно, обязывает нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям", - подчеркнул Песков.

Он заметил при этом, что Москва никогда не принимала ответные меры "так, чтобы отморозить назло бабушке уши". "Это всегда было продумано и всегда соответствовало нашим собственным интересам", - уверен пресс-секретарь президента. Представитель Кремля заверил, что Россия готова понимать озабоченности своих визави, но приоритетом всегда считает свои интересы.