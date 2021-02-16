Неверов на встрече Путина с главами фракций готов обсудить тему выборов в Госдуму

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов во вторник заявил журналистам, что на предстоящей встрече глав думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным готов обсудить тему выборов в нижнюю палату парламента восьмого созыва.

"Думаю, что коллеги будут обсуждать и предстоящие выборы. Естественно, мы не останемся в стороне и тоже об этом поговорим", - сказал он.

Кроме того, по словам Неверова, единороссы хотели бы обсудить с главой государства свои недавние законодательные инициативы, чтобы заручиться его поддержкой.

Встреча руководителей фракций в Госдуме с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции запланирована на 17 февраля.