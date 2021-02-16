Электронный сбор подписей на выборах 2021 года будет как минимум в пяти регионах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на региональных выборах в сентябре 2021 года эксперимент по электронному сбору подписей будет использоваться как минимум в пяти регионах.

"Мы предполагаем на предстоящих выборах использовать электронный сбор подписей не менее чем в пяти регионах. Это Карелия, Чечня, Курская, Новгородская и Оренбургская области", - сказала Памфилова на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы. По ее словам, в Тульской области также рассматривается возможность электронного сбора подписей на выборах губернатора региона.

Она напомнила, что данные эксперименты пройдут только на региональных выборах. "Пока нет нормы, которая позволяла бы собирать подписи в электронном виде на федеральных выборах. Но, надеюсь, что законодатель примет такое решение", - отметила глава ЦИК.

В свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе заседания озвучил заявку Москвы на возможность принять участие в эксперименте по электронному сбору подписей на довыборах в гордуму.

В мае 2020 года Госдума приняла закон о возможности дистанционного сбора подписей избирателей. Им предусматривается возможность сбора подписей избирателей и участников референдума, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг. Количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.

Технология дистанционного сбора подписей на прошедших выборах в сентябре 2020 года успешно прошла тестирование в Пермском крае, Республике Чувашия и Челябинской области.