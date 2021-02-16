ЦИК РФ выберет регионы для онлайн-голосования в том числе исходя из ситуации с пандемией

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России примет решение о выборе регионов, которые смогут использовать технологию дистанционного электронного голосования на выборах в 2021 году, в том числе исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном субъекте РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.

"ЦИК России выберет регионы для дополнительного способа голосования через интернет по нескольким критериям: число избирателей - пользователей единого портала госуслуг, качество сети Интернет, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, способность избиркомов обеспечить обучение своих сотрудников и информирование избирателей, готовность региональной общественной палаты обеспечить наблюдение за ходом дистанционного электронного голосования", - сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. По ее словам, общероссийское тестирование системы онлайн-голосования, скорее всего, пройдет в мае.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.