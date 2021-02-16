Дума приняла во II чтении законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли во втором чтении законопроект, согласно которому Центризбирком России, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон.

Документ в ноябре прошлого года внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы от "Единой России", среди авторов - глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Авторы законопроекта предлагают наделить ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ полномочиями по обращению в Роскомнадзор "с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов".

Ко второму чтению профильный комитет по контролю и регламенту уточнил, что территориальные избирательные комиссии также получат право обращаться в Роскомнадзор с подобным представлением. Порядок такого обращения установит ЦИК. Нововведение предлагается распространить в том числе и на закон о выборах депутатов Госдумы.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающие механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований избирательного законодательства.

При этом документ устанавливает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать доступ к информресурсу будет ограничен.