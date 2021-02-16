Путин 16 февраля проведет очную встречу с врио главы Хабаровского края

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Кремле рабочую встречу с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К Путину придет исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, уже совсем скоро эта встреча начнется", - отметил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что значение Хабаровского края сложно переоценить, у Дегтярева большой фронт работы. "Вот об этой работе и будет докладывать президенту Михаил Дегтярев сегодня", - заключил представитель Кремля.