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Путин 16 февраля проведет очную встречу с врио главы Хабаровского края

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что значение Хабаровского края сложно переоценить, у Михаила Дегтярева большой фронт работы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Кремле рабочую встречу с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К Путину придет исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, уже совсем скоро эта встреча начнется", - отметил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что значение Хабаровского края сложно переоценить, у Дегтярева большой фронт работы. "Вот об этой работе и будет докладывать президенту Михаил Дегтярев сегодня", - заключил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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