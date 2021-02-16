Посол РФ: попытки помешать "Северному потоку - 2" являются недобросовестной конкуренцией

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Попытки помешать реализации проекта "Северный поток - 2" являются проявлением недобросовестной конкуренции. Такое мнение выразил во вторник посол России в Берлине Сергей Нечаев на онлайн-конференции по стратегическому сотрудничеству между РФ и ФРГ.

"Уверен, что и Россия, и Германия способны определять свою энергетическую политику суверенно, без вмешательства и советов извне, основываясь на многолетнем, более чем 50-летнем опыте эффективного и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он, призвав к честной конкуренции на основе правил международной торговли и заключенных договоров без использования санкций и "других незаконных инструментов".

"Он (трубопровод - прим. ТАСС) отвечает интересам германских, европейских потребителей, способствует диверсификации поставок газа, ведет к достижению поставленных ЕС климатических целей", - подчеркнул дипломат. "Попытки препятствовать реализации проекта мы считаем нелегитимными проявлениями недобросовестной конкуренции", - отметил он. Нечаев напомнил, что ни одна из сторон, которые пытаются торпедировать проект, не отказывается при этом от энергетического сотрудничества с Россией. "Почему-то считается, что Германия под надуманным предлогом должна сделать какие-то шаги против него. Это не совсем честно", - указал он.

"Мы открыты к диалогу и сотрудничеству на основе взаимного уважения, равноправия и с учетом интересов друга друга", - подытожил российский посол.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. К настоящему времени проект реализован более чем на 95%.