Путин считает, что Дегтярев достаточно хорошо погрузился в проблемы Хабаровского края

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оценил работу Михаила Дегтярева в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

"Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе", - сказал глава государства. Во вторник в Кремле он провел очную встречу с Дегтяревым, который доложил о положении дел в регионе.

Путин предложил врио губернатора подробнее обсудить каждый вопрос. "Попробуем найти решения", - заверил президент.

Глава государства назначил 39-летнего Дегтярева врио губернатора Хабаровского края в июле, поскольку бывший глава региона Сергей Фургал был снят с должности в связи с утратой доверия. До этого Дегтярев являлся председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, членом фракции ЛДПР.