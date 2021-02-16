Россия обсудит с делегацией МККК в Сочи использование вакцин от коронавируса в Сирии

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Российская делегация обсудит с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК) на Международной встрече по сирийскому урегулированию в астанинском формате в Сочи использование российских вакцин от коронавируса в Сирии. Об этом сообщил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

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"Мы обязательно поднимем этот вопрос [об использовании российских вакцин], "Спутника V" в частности. Тем более, что мы готовы оказать поддержку в этом вопросе", - сказал он.

По словам Лаврентьева, Россия выступает за то, чтобы наладить поставки вакцин в страну для вакцинации беженцев, однако это вопрос "международного звучания".

В РФ, добавил он, надеются, что смогут поставлять Сирии вакцину, как только ее зарегистрируют в арабской республике.