{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Россия обсудит с делегацией МККК в Сочи использование вакцин от коронавируса в Сирии

Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев надеется, что Россия сможет поставлять вакцину, как только ее зарегистрируют в арабской республике

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Российская делегация обсудит с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК) на Международной встрече по сирийскому урегулированию в астанинском формате в Сочи использование российских вакцин от коронавируса в Сирии. Об этом сообщил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

На эту тему
Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Мы обязательно поднимем этот вопрос [об использовании российских вакцин], "Спутника V" в частности. Тем более, что мы готовы оказать поддержку в этом вопросе", - сказал он.

По словам Лаврентьева, Россия выступает за то, чтобы наладить поставки вакцин в страну для вакцинации беженцев, однако это вопрос "международного звучания".

В РФ, добавил он, надеются, что смогут поставлять Сирии вакцину, как только ее зарегистрируют в арабской республике.

Теги
СирияРоссияПандемия COVID-19
Россия продлит договор с Белоруссией об аренде узла СПРН в Барановичах
Речь идет о продлении на 25 лет
Читать полностью