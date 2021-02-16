Россия продлит договор с Белоруссией об аренде узла СПРН в Барановичах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил подписать проект протокола между Россией и Белоруссией о продлении действия соглашения между странами о завершении строительства, использовании и содержании расположенного на территории республики узла Барановичи российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Соответствующее распоряжение было подписано Мишустиным 12 февраля и опубликовано во вторник.

"Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в постановлении.

В соответствии с протоколом действие соглашения продлевается на 25 лет, после чего автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

"Настоящий протокол временно применяется с 31 мая 2021 года и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его выступления в силу, но не ранее указанной в настоящей статье даты", - говорится в документе.

Аналогичное распоряжение было подписано Мишустиным относительно проекта протокола между РФ и Белоруссией о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории Белоруссии.