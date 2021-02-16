Минх заявил, что снятие возрастных ограничений для госслужащих затронет узкий круг лиц

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства, коснется очень узкого круга лиц. Об этом во вторник заявил полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

"Количественно это очень узкий круг людей, тот уровень задач и требований, который у этих лиц имеется, безусловно, выходит на первый план. И президент РФ как глава государства будет ориентироваться на это", - сказал Минх, отвечая на соответствующий вопрос одного из депутатов.

Во вторник Госдума приняла законопроект, внесенный главой государства, в первом чтении. Согласно действующему закону о государственной гражданской службе, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему такого возраста и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. Инициативой предусматривается, что "в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы" возрастное ограничение не применяется для госслужащих, "замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации".