Эксперт: полная интеграция России и Белоруссии в нынешних условиях вряд ли возможна

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Идеи создания полноценного Союзного государства России и Белоруссии не прошли проверку временем, интеграция продолжится, особенно в экономической сфере, но в рамках двух независимых стран. Такое мнение выразил во вторник в беседе с ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Интеграция возможна с Россией, она достигла достаточно высокого уровня. Я думаю, в дальнейшем будет продолжаться в экономической области. Но идеи формирования интеграции в политическом плане, то есть формирование реального Союзного государства именно как общего государства, не выдержали жизни, - сказал Жарихин. - Интеграция будет идти, но как интеграция двух независимых государств. В очень тесных отношениях как в экономическом, так и в политическом плане, но независимых".

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не случайно прямо заявлял на Всебелорусском народном собрании о ненадобности каких-то новых наднациональных политических органов, кроме тех, которые уже существуют. Вместе с тем аналитик отметил, что такой орган Союзного государства, как, например, Парламентское собрание, играет абсолютно формальную роль.

"Все равно это [взаимодействие] происходит на двусторонней основе, на межгосударственной основе России и Белоруссии, а в рамках именно структур Союзного государства расширения экономической интеграции не происходит", - добавил аналитик.

После народного собрания

Рассуждая о ситуации в Белоруссии после Всебелорусского собрания, специалист указал, что Лукашенко успокоился и оценивает ситуацию уже не так остро и опасно для себя, как это было буквально месяц-полтора назад.

По мнению аналитика, белорусский лидер посчитал, что можно уже обойтись без выполнения тех обещаний, которые он давал тогда, в разгар кризиса. "То есть не торопиться с изменениями в конституции, сохранить президентскую форму правления, а о досрочных выборах после изменений в конституции уже даже и нет разговоров", - пояснил Жарихин.

Он отметил, что какие-либо проекты изменения конституции не выходят за пределы президентской администрации, но, судя по той дискуссии, которая была на народном собрании, все-таки будет затронут вопрос о принципе нейтралитета Белоруссии, напомнив, что страна входит в ОДКБ.