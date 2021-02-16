Трехсторонние консультации России, Турции и Ирана начались в Сочи

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Делегации стран - гарантов астанинского процесса (Россия, Турция, Иран) проводят во вторник в Сочи трехсторонние консультации. Об этом сообщили ТАСС в российской делегации.

Москву на переговорах представляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Во главе делегации Анкары - директор департамента Сирии МИД Турции Сельчук Унал, Тегерана - старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

Ранее во вторник состоялись двусторонние встречи российской делегации с представителями Турции и Ирана.

15-я Международная встреча по Сирии в астанинском формате проходит в Сочи 16-17 февраля.