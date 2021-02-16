Лавров 17 февраля встретится с замглавы МИД Индии в ходе межмидовских консультаций

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла встретятся в среду в Москве в рамках двусторонних политических консультаций.

"17 февраля в Москве состоятся очередные российско-индийские межмидовские политические консультации по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Индии Харш Вардхан Шрингла будет принят министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также запланированы переговоры замглавы МИД Индии с заместителями Лаврова Игорем Моргуловым и Сергеем Рябковым.

В посольстве РФ в Индии ранее сообщили ТАСС, что предстоящий визит позволит определить направления развития стратегического партнерства между двумя странами на 2021 год, включая подготовку встреч на высоком и высшем уровнях. Также стороны обсудят запланированный на второе полугодие саммит БРИКС, который пройдет под председательством Индии.