Депутат Госдумы заявил, что празднование независимости Кубани в Раде исторически абсурдно

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Празднование дня независимости Кубани группой депутатов парламента Украины так же абсурдно с исторической точки зрения, как празднование в Раде дня взятия Бастилии и провозглашения независимости Французской Республики, заявила ТАСС во вторник депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко.

Во вторник несколько депутатов Верховной рады Украины пришли в парламент в футболках с надписью "Kuban". Член фракции "Европейской солидарности" (одноименную партию возглавляет Петр Порошенко) Алексей Гончаренко пояснял, что таким образом они отмечают "день независимости Кубани". Причем в слове "Kuban" буквы UA на футболках были выделены желтым и голубым цветами, повторяя раскраску украинского флага. В своем Telegram-канале, комментируя фото с депутатами в футболках, Гончаренко написал, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики, там же он утверждает, что якобы Кубань как государство создали украинцы.

"Что касается исторического вопроса, инициатива создания республики принадлежала жителям, которые населяли в те времена Кубань. Любой историк вам это скажет. В результате исторического процесса большинство кубанцев приняли решение остаться снова в большой семье народов России, чтобы вместе переживать трудные времена и строить будущее. Таким образом, наши предки подтвердили исторический выбор, сделанный за несколько столетий переселенцами на Кубань. Уверена, сегодня мои современники сделают такой же выбор, предложи Украина Краснодарскому краю присоединиться к ней. С тем же успехом они [депутаты Рады] могут праздновать взятие Бастилии и провозглашение независимости Французской Республики, если им нечего больше делать, как праздновать", - сказала Костенко.

Она добавила, что на фоне пандемии коронавируса, ухудшения состояния экономики и благосостояния жителей по всему миру празднование "странных дат" депутатами на Украине выглядит, мягко говоря, странно. "Нужно перестать копаться в прошлом, а посмотреть, что можно сделать здесь и сейчас для своего народа, чтобы он не сбегал подобно Крыму в другие страны. Жизнь и избиратели ставят перед народными избранниками актуальные проблемы и вопросы, которые нужно решать, а не перетряхивать бессмысленно архивную пыль", - резюмировала собеседница агентства.

Вновь за учебники истории

Тема Кубани поднимается в Раде уже не в первый раз. 17 октября 2019 года депутаты украинского парламента создали межфракционное объединение, которое, по их замыслу, должно заниматься вопросами разработки политики по возвращению "в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев" Кубани. Вопрос о необходимости "вернуть" Украине "захваченную Россией Кубань" поднимался отдельными политиками в Киеве и до момента создания объединения в Раде. В ответ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил послать на Украину "партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях" и призвал "не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли".

Кубань - историко-географический регион на территории Российской Федерации. К Российской империи территория современной Кубани была присоединена в 1783 году после упразднения Крымского ханства. По указу Екатерины II земли были переданы в дар казакам, присягнувшим на верность Российской империи. В настоящее время регион охватывает большую часть Краснодарского края, всю Республику Адыгею, большую часть Карачаево-Черкесии, западную часть Ставропольского края, юг Ростовской области.