Пресс-служба Неверова не подтвердила, что он предложит Путину возглавить список ЕР

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба лидера думской фракции "Единой России" Сергея Неверова не подтвердила, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду он предложит главе государства возглавить список единороссов на выборах в Госдуму в сентябре.

"Единственное, как можно прокомментировать: пусть комментарии дают некие "источники", - заявили ТАСС во вторник в пресс-службе. "Неверов утром подробно рассказал, что он намерен обсудить с президентом", - напомнил собеседник агентства.

Ранее Неверов сообщил, что на предстоящей встрече глав думских фракций с президентом РФ готов обсудить тему выборов в нижнюю палату парламента восьмого созыва. Кроме того, по его словам, единороссы хотели бы обсудить с главой государства свои недавние законодательные инициативы, чтобы заручиться его поддержкой.

Издание Daily Storm во вторник со ссылкой на источники в "Единой России" сообщило, что на встрече президента с руководителями думских фракций Неверов предложит Владимиру Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году.