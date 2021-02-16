Посольство России в Эстонии осудило конфронтационную риторику властей страны

ТАЛЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Риторика правительства и парламента Эстонии (Рийгикогу) не позволяет развивать потенциал двусторонних отношений с РФ. Такое мнение высказало во вторник посольство России в балтийской республике.

По словам дипломатов, формирование новой правительственной коалиции в Эстонии в январе - феврале дало шанс "на восстановление контактов с целью решения накопившихся проблем".

"К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы", - говорится в распространенном заявлении посольства.

Диппредставительство отметило, что "данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями, принявшими 15 февраля заявление в аналогичном ключе". Этот документ, по мнению посольства, добавил "немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений".

"Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились, - отметило посольство. - В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага".