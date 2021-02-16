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Неверов призвал "не придумывать темы" для обсуждения с Путиным

Ранее издание Daily Storm сообщило, что на встрече президента с руководителями думских фракций Неверов предложит Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов призвал СМИ не придумывать темы, которые планируется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его встречи с главами парламентских фракций 17 февраля. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее издание Daily Storm со ссылкой на источники в "Единой России" сообщило, что на встрече президента с руководителями думских фракций Неверов предложит Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году.

"Хочу попросить Daily Storm не придумывать темы, которые будут мной озвучены на встрече с президентом завтра, чтобы потом не интерпретировать, почему они не прозвучали. Именно из-за таких, как вы, и пришлось принимать закон о фейковых новостях", - написал Неверов.

Ранее пресс-служба руководителя фракции единороссов в свою очередь не подтвердила информацию Daily Storm. Утром сам Неверов сообщил, что готов в ходе встречи с президентом обсудить тему выборов в нижнюю палату парламента восьмого созыва, которую, по его мнению, поднимут и другие главы фракций. Кроме того, по его словам, единороссы хотели бы обсудить с главой государства свои недавние законодательные инициативы, чтобы заручиться его поддержкой.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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