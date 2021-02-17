Путин обсудит с лидерами парламентских фракций выборы в Госдуму и другие вопросы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с лидерами парламентских фракций. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на мероприятии будут обсуждаться как предстоящие осенью выборы в Госдуму, так и другие вопросы внутренней и внешней политики.

Путин регулярно встречается с руководителями фракций нижней палаты парламента. Предыдущая такая беседа состоялась в начале октября 2020 года. По словам Пескова, повестка на таких встречах достаточно свободная, поэтому тем может быть очень много: внутренняя и международная ситуация, предстоящие в сентябре выборы в Госдуму. Представитель Кремля не исключил, что будет затронута и тема подготовки предстоящего послания президента Федеральному собранию. Он заверил, что если участники беседы будут предлагать тезисы к посланию, глава государства примет эти соображения к сведению.

Сами руководители думских фракций подтвердили, что планируют затронуть широкий спектр вопросов - от выборов до всеобщей индексации пенсий и корректировки бюджета.

Инициативы глав фракций

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов намерен обсудить с президентом недавние законодательные инициативы единороссов в расчете получить поддержку главы государства. По словам Неверова, у партии есть перечень заявленных приоритетных законопроектов, среди которых - законопроекты по вопросам занятости населения, лекарственного обеспечения, а также о минимальном гарантированном доходе должников.

Политик напомнил, что депутаты сейчас обсуждают эти инициативы с правительством в нулевом чтении. "Конечно, нам важно, чтобы по нашим приоритетным заявленным инициативам президент тоже оказал поддержку", - подчеркнул глава думских единороссов. Кроме того, по его словам, он готов затронуть тему выборов в нижнюю палату парламента восьмого созыва. "Думаю, что коллеги будут обсуждать и предстоящие выборы. Естественно, мы не останемся в стороне и тоже об этом поговорим", - отметил Неверов.

Как сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, фракция составила список тем для обсуждения после парламентских слушаний о формировании бюджета развития. "Завтра я их изложу на встрече с президентом. В чем суть наших предложений - ни по одному базовому показателю нет нормального финансирования, невозможно решить проблему, связанную с новейшими технологиями, если наука финансируется по остаточному принципу. Нельзя решить ни одной проблемы, связанной с подготовкой специалистов высшего класса, если и дальше будет господствовать "егэшное" образование. Невозможно решить проблемы, связанные с аграрной политикой и обеспечением качественным продовольствием, нельзя остановить рост цен, если и дальше на развитие аграрного сектора будет 1,5% расходной части бюджета", - заявил он журналистам. При этом лидер КПРФ полагает, что "беседа с президентом даст толчок к реальной консолидации общества".

В ЛДПР рассчитывают, что на встрече с главой государства будут подняты такие темы, как индексация пенсий работающим пенсионерам и продовольственные сертификаты. Кроме того, уточнил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, планируется обсудить "расширение форм занятости", включая сохранение индивидуальных предпринимателей и введение новых видов деятельности. "Оценка внешней политики, оценка внутренних событий, предстоящие выборы [в Госдуму]", - добавил Нилов, отвечая на вопрос ТАСС о возможной повестке встречи.

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов также пообещал обсудить с главой государства индексацию пенсий для работающих пенсионеров и, кроме того, затронуть вопросы цен на жилье, включая тему льготной ипотеки. Помимо этого, лидер справороссов предложит дать возможность использовать материнский капитал на ремонт жилья. "Надеюсь услышать от президента слова поддержки этих инициатив", - сказал Миронов журналистам.