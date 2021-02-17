Главы МИД России и Армении обсудят в Москве выполнение договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян в среду проведут переговоры в рамках краткого рабочего визита главы МИД Армении в Москву.

Как ожидается, основное внимание на встрече министры уделят реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры и разблокирование транспортных коммуникаций в Закавказье. Стороны сверят планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Лавров и Айвазян также обсудят другие вопросы двусторонней, региональной и международной повестки. Беседа пройдет в закрытом для прессы формате.

Главы МИД двух стран поддерживают постоянный контакт по телефону. С начала года они успели поговорить четыре раза. Ключевой темой их бесед ожидаемо становились вопросы полноценного восстановления мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Параллельно с контактами по линии МИД урегулированием транспортных и экономических вопросов в Нагорном Карабахе занимается группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении Алексея Оверчука, Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Она была создана по итогам переговоров лидеров стран 11 января и к текущему моменту провела два заседания.

Как ранее заявлял Айвазян, для полноценного урегулирования обстановки в регионе необходимо возобновление мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. Как подчеркивал в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко, действия группы могут помочь в урегулировании, но их нужно предпринимать "осторожно, не спеша, когда придет время". В настоящее время Минская группа ОБСЕ может содействовать укреплению мер доверия между армянами и азербайджанцами, считает Руденко.

Важным для Армении остается вопрос возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Несколько десятков человек уже вернулись домой, в том числе при содействии размещенных в регионе российских миротворцев. Москва не раз озвучивала свою позицию о том, что будет добиваться обмена пленными между Баку и Ереваном по принципу "всех на всех".

О конфликте в Нагорном Карабахе

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября прошлого года, на спорной территории начались активные бои.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев. Одно из положений заявления предусматривает строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.