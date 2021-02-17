СФ назначил в новый состав ЦИК пять членов, кандидатуры которых предложили регионы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду назначил в новый состав Центральной избирательной комиссии России пять членов, кандидатуры которых предложили субъекты РФ. Среди них зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина.

Как ранее сообщил на заседании комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности его председатель Вячеслав Тимченко, предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК поступили из органов власти 84 субъектов РФ. Все кандидатуры отвечают требованиям, предъявляемым законодательством, имеют необходимый опыт и соответствующее образование, подчеркивал сенатор.

Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

Членами нынешнего состава Центральной избирательной комиссии, которые были назначены постановлением Совфеда, являются зампред ЦИК РФ Николай Булаев, секретарь ЦИК Майя Гришина, члены комиссии Антон Лопатин, Сиябшах Шапиев и Александр Клюкин.