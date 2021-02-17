Косачев считает важным сигнал США об укреплении стратегической стабильности

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия должна принимать во внимание важные сигналы США о новых способах укрепления стратегической стабильности вне зависимости от имеющихся между двумя странами разногласий. Об этом ТАСС в среду заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что после продления ДСНВ Вашингтон рассмотрит другие способы укрепления стратегической стабильности, несмотря на существующие разногласия с РФ.

"Сигналы Блинкена, разумеется, важны и должны приниматься во внимание российской стороной, вне зависимости от разногласий. Разногласия снимаются через профессиональный диалог, а не через мегафонную дипломатию", - сказал Косачев.

"Как минимум одна из формулировок Блинкена вполне может быть использована и российской стороной: многие действия, которые предпринимают США, являются вызовом нашим интересам и ценностям. Но это совершенно точно не должно служить препятствием к поиску точек соприкосновения в сферах, которые представляют взаимный интерес", - подчеркнул сенатор. Косачев добавил, что сфера безопасности, "вне всякого сомнения, к таковым относится среди первых".

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.