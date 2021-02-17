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Косачев считает важным сигнал США об укреплении стратегической стабильности

Россия должна принимать во внимание такие сигналы США вне зависимости от имеющихся между двумя странами разногласий, отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия должна принимать во внимание важные сигналы США о новых способах укрепления стратегической стабильности вне зависимости от имеющихся между двумя странами разногласий. Об этом ТАСС в среду заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что после продления ДСНВ Вашингтон рассмотрит другие способы укрепления стратегической стабильности, несмотря на существующие разногласия с РФ.

"Сигналы Блинкена, разумеется, важны и должны приниматься во внимание российской стороной, вне зависимости от разногласий. Разногласия снимаются через профессиональный диалог, а не через мегафонную дипломатию", - сказал Косачев.

"Как минимум одна из формулировок Блинкена вполне может быть использована и российской стороной: многие действия, которые предпринимают США, являются вызовом нашим интересам и ценностям. Но это совершенно точно не должно служить препятствием к поиску точек соприкосновения в сферах, которые представляют взаимный интерес", - подчеркнул сенатор. Косачев добавил, что сфера безопасности, "вне всякого сомнения, к таковым относится среди первых".

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАРоссия
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