Путин назвал закрытие телеканалов на Украине проявлением двойных стандартов

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что закрытие трех телеканалов на Украине является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

"Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты", - сказал глава государства в среду во время встречи с руководителями фракций Госдумы, которая проходит в формате видеоконференции.

Для примера Путин привел Украину. "На Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу", - констатировал президент.

"Как это можно комментировать? Никак! Кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей", - уверен российский лидер. Он указал, что данный принцип касается и Украины.

В качестве еще одного примера Путин привел Латвию. "Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули и тишина... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, - это не пропаганда", - отметил президент РФ. "А что это тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей в данном случае в отношении нашей страны", - убежден российский лидер.

По мнению Путина, Россия "должна иметь это в виду". "Ничего здесь необычного нет, мы, по-моему, давно за этим уже наблюдаем, видим, но вот последние события просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок", - заметил президент.