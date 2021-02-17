Володин: Дума в эту сессию намерена завершить работу по реализации поправок к конституции

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума до конца текущей весенней сессии планирует максимально завершить работу над законодательной реализацией новых положений конституции. Об этом в среду заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе встречи глав думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным.

Председатель Госдумы уточнил, что вопрос принятия законов в развитие новых положений конституции "относится к приоритетному направлению". "Это, безусловно, реализация тех положений и норм, которые граждане приняли в ходе голосования по конституции. 22 закона принято, внесены изменения в 155 федеральных законов", - сообщил Володин.

"У нас еще пять законов на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем ее максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоит и повышение качества жизни, и права наших граждан", - сказал он.

"Особенно это актуально сейчас, когда мы видим, что зарубежные страны, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки вместе со своими сателлитами, пытаются вмешиваться в наши дела и влиять на политику", - подчеркнул политик. По его словам, рассматриваемые решения в части внесения изменений в соответствии с принятыми поправками в конституцию позволят "более эффективно защищать суверенитет страны".