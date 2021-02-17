{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин: Думе осталось рассмотреть пять законов для законодательного обеспечения послания

Четыре из них уже приняты в первом чтении

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что для полного законодательного обеспечения послания президента РФ Федеральному собранию депутатам осталось рассмотреть пять законопроектов. Об этом он заявил в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций нижней палаты в режиме видеоконференции в среду.

"Нам остается рассмотреть пять законов, из которых четыре приняты уже в первом чтении, и мы выйдем на стопроцентное выполнение послания [президента Федеральному собранию] в части его законодательного обеспечения. Сегодня не выполнены 12%, если говорить о тех 40 пунктах, которые были обозначены для реализации именно парламенту", - отметил Володин.

По его словам, реализация послания президента - один из основных вопросов повестки Госдумы, так как от этого зависит "и повышение благосостояния граждан, и качество жизни, и экономика". "Мы делаем все, чтобы реализовать послание президента Федеральному собранию и обеспечить законодательное поле для его реализации", - подчеркнул Володин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Путин: Россию пытаются заставить платить за геополитический проект Запада на Украине
Так президент объяснил нападки на "Северный поток - 2"
Читать полностью