Дума приняла закон о пресечении незаконной агитации в интернете

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, согласно которому Центризбирком России, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон.

Документ в ноябре прошлого года внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы от "Единой России", среди авторов - глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Документ наделяет ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ полномочиями по обращению в Роскомнадзор "с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов". Право обращаться в Роскомнадзор с подобным представлением также получат и территориальные избирательные комиссии. Порядок такого обращения установит ЦИК. Комиссия также получает право установить особенности изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.

Новые нормы распространятся в том числе и на закон о выборах депутатов Госдумы. Изменения также будут внесены в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В законе будет установлен механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать доступ к информресурсу будет ограничен.