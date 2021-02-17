Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей, достигнутых 11 января лидерами России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 года в Москве, а также ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении МИД РФ.

В среду Лавров в Москве проведет встречу с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.