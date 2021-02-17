Лавров заявил, что пандемия не помешала сотрудничеству арктических стран

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не стала препятствием для многостороннего сотрудничества в Арктике. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая по видеосвязи на 14-й Киркенесской конференции.

"С удовлетворением отмечаю, что, несмотря на коронавирусные ограничения, наше сотрудничество продолжает продвигаться практически во всех ключевых областях, включая здравоохранение, транспорт, охрану окружающей среды, лесной сектор, а также диалог по линии молодежи и коренных народов", - сказал он.

Лавров подчеркнул значимость многостороннего взаимодействия в Арктике. "Баренцево сотрудничество, по общему признанию, представляет собой наиболее успешный диалоговый формат на севере Европы, демонстрирует стойкий иммунитет к колебаниям политической конъюнктуры", - добавил министр.

Глава МИД РФ отметил усилия Норвегии и шведской провинции Вестерботтен по организации в октябре 2020 года встречи высокого уровня в рамках Баренцева региона по вопросам влияния пандемии на многосторонние связи и преодолению ее негативных последствий. "Положительно оцениваем ее итоги, прежде всего с точки зрения поддержания регулярного политического диалога в рамках Баренцева региона", - сказал Лавров.

Механизм финансирования в Баренц-регионе

Россия ведет работу с партнерами для запуска собственного финансового механизма в Баренцевом регионе в 2022 году, сообщил Лавров.

Он отметил, что важным пунктом повестки конференции является укрепление финансовой основы взаимодействия. "Ведем работу с партнерами по Совету Баренцева/Евро-Арктического региона в целях запуска собственного финансового механизма Баренцева региона в 2022 г. Наша общая задача - сделать многостороннюю кооперацию в этой части Арктики еще более результативной и многоплановой. Убеждены, что обеспечение устойчивого социально-экономического и экологического развития, создание комфортных условий для человека, живущего на Севере, должны и дальше оставаться приоритетом взаимодействия в высоких широтах", - сказал министр.

Лавров выразил надежду, что сотрудничество в этом регионе в ближайшие годы не только сохранит свою динамику, но и выйдет на новые рубежи "в интересах упрочения на севере Европы атмосферы доверия, стабильности и добрососедства".

Совет Баренцева/Евро-Арктического региона был создан в качестве межправительственной организации в 1993 году для обеспечения устойчивого развития 13 областей или административных образований Норвегии, России, Финляндии и Швеции, расположенных севернее Полярного круга или пересекаемых им.