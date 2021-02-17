Госдума назначила пятерых членов нового состава ЦИК

Во вторник список кандидатов в новый состав комиссии утвердил профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту. Кандидатом в новый состав ЦИК от единороссов стал руководитель аппарата фракции Константин Мазуревский. Фракция КПРФ выдвинула действующего члена ЦИК Евгения Колюшина. Кандидатом от фракции ЛДПР стал депутат Александр Курдюмов, а фракция "Справедливой России" выдвинула кандидатуру Николая Левичева, который является членом ЦИК с 2016 года. Кроме того, группа депутатов фракции "Единой России" выдвинула в члены ЦИК действующего члена комиссии Антона Лопатина.

"Все те, кто сегодня избран, люди известные, уважаемые, специалисты в области избирательного права. Давайте им пожелаем одно - руководствоваться законом и только законом нашей страны", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пожелав удачи назначенным членам ЦИК на новых должностях.

В свою очередь глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что комитет поддержал представленные кандидатуры единогласно, потому что все кандидаты - "профессионалы в своем деле", имеют успешный опыт организации или участия в избирательных кампаниях.

"Мы выяснили, что у кандидатов, которых мы сегодня рассматриваем, нет единодушия по поводу тех вопросов, которые находятся в законодательном портфеле комитета, но при этом единый подход и мнение, что те дискуссии, которые предшествуют рассмотрению того или иного закона, не должны мешать его исполнению, принятый закон должен исполняться. Разные точки зрения мы считаем очень важными, это страховочный механизм для принятия правильных и выверенных решений", - отметила Савастьянова.

Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет. Сейчас членами Центральной избирательной комиссии РФ, которые были назначены Госдумой, являются Валерий Гальченко, Евгений Колюшин, Валерий Крюков, Николай Левичев, Сергей Сироткин.