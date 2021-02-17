Блок экологии и климата войдет в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 г.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Разрабатываемая правительством России стратегия социально-экономического развития до 2030 года будет включать в себя отдельный блок по экологии и климату из пяти проектов. Об этом заявила в среду заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на заседании оргкомитета Невского международного экологического конгресса.

"Сейчас идет формирование в правительстве новой стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. В этой стратегии предусматривается отдельный блок по экологии и климату. Мы предусмотрели в этом блоке несколько приоритетных проектов", - сказала Абрамченко.

По ее словам, первый проект "Генеральная уборка" посвящен созданию системы, когда предприятие-загрязнитель убирает за собой за счет собственных средств, а не бюджета. Второй проект "Экономика замкнутого цикла" предусматривает создание системы вовлечения во вторичный оборот материальных ресурсов и кратное сокращение накопления промышленных и бытовых отходов. Третий проект - "Зеленый город и комфортное село", четвертый связан с новой российской климатической политикой. Пятый проект "Наша природа" касается развития экологического туризма и биологического разнообразия, лесного хозяйства и охоты.

"Полагаю, что в рамках содержательной повестки этих проектов может быть сформирована повестка работы Невского международного экологического конгресса", - добавила вице-премьер.