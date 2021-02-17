МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
"Назначить Поликанова Дмитрия Валериевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.
Дмитрий Поликанов родился в 1975 году. Работал в российском представительстве Международного комитета Красного Креста (МККК), Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ЦИК партии "Единая Россия". С 2019 года занимал должность заместителя руководителя и советника исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).