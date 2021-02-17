Путин назначил Дмитрия Поликанова заместителем руководителя Россотрудничества

Чижов заявил, что контакты по линии постпредства России с ЕС сохраняются

Как отметил постпред РФ при ЕС, Москва не удивлена, что отношения с РФ станут главной темой встречи Совета ЕС по международным делам и саммита Евросоюза

Читать полностью