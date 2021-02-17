Лаврентьев: следующая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в мае или июне

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Следующая международная встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане в мае или июне нынешнего года. Об этом сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 15-й встречи по Сирии.

"Когда будет проведена [встреча] в Нур-Султане, пока мы не знаем. Или это будет май, или это будет июнь", - сказал он.

По словам Лаврентьева, Россия надеется, что до середины года удастся все-таки добиться подвижек по двум основным направлениям: стабилизации ситуации на земле, что позволило бы сирийскому государству начать восстанавливаться, и продвижению политической реформы.

"Конечно же, будем работать и по всем другим [вопросам]: и по беженцам, и по освобождению задержанных, насильственно удерживаемых лиц. Это очень важные вопросы гуманитарного измерения. Заверяю вас, что мы нацелены одновременно на проведение очень плотной работы с нашими европейскими и американскими коллегами. Предстоящие 3-4 месяца до очередной встречи мы постараемся использовать для налаживания конструктивного взаимодействия с ними и внесения определенных корректировок на сирийском направлении, по сирийскому досье", - заключил Лаврентьев.