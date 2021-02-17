Дума ратифицировала соглашение с Южной Осетией о признании документов военных инвалидов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду ратифицировала соглашение между РФ и Южной Осетией о взаимном признании документов, подтверждающих инвалидность лиц, уволенных из министерств обороны и внутренних дел двух стран.

Документом предусмотрено регулирование взаимного признания документов, подтверждающих факт установления инвалидности уволенных лиц, чтобы по их выбору они могли получать пенсионное обеспечение либо по российскому законодательству, либо по законам Южной Осетии. При этом будет применяться принцип тождества формулировок причин инвалидности, предусмотренных законодательством обоих государств.

Соглашение распространяется на лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с прохождением военной службы на территории Республики Южная Осетия.

С российской стороны реализацию соглашения будут контролировать Минтруд, Минобороны и МВД РФ, с югоосетинской стороны - Минздравсоцразвития, Минобороны и МВД Южной Осетии. Уполномоченные органы стороны будут информировать друг друга о действующем в их государствах законодательстве, регулирующем вопросы установления инвалидности, о его изменениях.

Соглашение заключается на 10 лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.