Толстой заявил, что Россия не будет выполнять требование ЕСПЧ освободить Навального

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия в соответствии с положениями своей конституции не будет выполнять требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) немедленно освободить Алексея Навального. Об этом в среду заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе прямого эфира в Instagram канала "Дума ТВ".

"Если такое решение последует…, конечно, Российская Федерация исполнять его не будет", - сказал он. Парламентарий напомнил, что в Конституции РФ теперь есть статья, "которая говорит о том, что международные обязательства страны исполняются, но при этом политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны" в случае их противоречия основному закону исполняться не будут.

"Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на нее в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ", - добавил Толстой, допустив, что речь идет о подготовке к введению новых санкций в отношении РФ.

Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ в Страсбурге требует от РФ немедленно освободить Навального на основании 39-го правила регламента суда. По ее словам, "согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами РФ должна немедленно освободить Навального".

Ранее Минюст РФ в комментарии для ТАСС заявил, что Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, "определенным переходом за красную линию".