В СПЧ заявили, что ЕСПЧ в решении по Навальному не опирается на нормы конвенции

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина заявила о недопустимости вмешательства в судебную систему государства на политическом уровне, комментируя требование ЕСПЧ к РФ немедленно освободить Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

"Сейчас же Запад, по сути, действуя через ЕСПЧ, просто хочет потребовать от России немедленно освободить Алексея Навального, даже не рассматривая дело по существу, в качестве так называемой обеспечительной меры, что называется, без суда и следствия. В этой связи следует еще раз подчеркнуть: вмешательство в судебную систему другого государства на политическом уровне недопустимо", - отметила Осокина.

Член СПЧ напомнила, что конвенцией о правах человека не предусмотрены обеспечительные меры. "ЕСПЧ пытается принять их [меры] лишь исходя из своего собственного регламента. Очевидно, что ни о какой обязательности такого рода документа для других стран не идет", - добавила она.

Осокина подчеркнула, что законодательство любого государства имеет "свои особенности и приоритеты". "Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Решения, в том числе и ЕСПЧ, признанные Конституционным судом РФ не соответствующими Конституции РФ, не подлежат введению в действие и применению", - добавила она.

В свою очередь член СПЧ, адвокат Шота Горгадзе в своем Telegram-канале назвал требование ЕСПЧ освободить Навального "апофеозом перерождения ЕСПЧ из международного института защиты прав человека в институт по обслуживанию политических интересов определенного круга лиц". "ЕСПЧ изначально был задуман и некоторое время просуществовал как международный институт защиты прав человека, но в последнее время мне как адвокату, который в свое время тоже обращался в ЕСПЧ, печально наблюдать превращение этого правового института в институт политический", - заявил он.

Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ в Страсбурге требует от РФ немедленно освободить Навального на основании 39-го правила регламента суда. По ее словам, "согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами РФ должна немедленно освободить Навального".