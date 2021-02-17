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Лавров и глава МИД Греции обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

Главы дипведомств обменялись мнениями относительно развития двустороннего сотрудничества на фоне пандемии, а также обсудили предстоящие политические контакты

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его греческий коллега Никос Дендиас в ходе телефонного разговора в среду рассмотрели ситуацию в Восточном Средиземноморье и двустороннее сотрудничество в условиях пандемии.

"Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной проблематики, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, главы дипведомств обменялись мнениями относительно развития двустороннего сотрудничества на фоне пандемии коронавируса, в том числе обсудили предстоящие политические контакты.

"Подчеркнута значимость совместной инициативы проведения Года истории Россия - Греция в 2021 году в контексте отмечаемого 200-летия начала греческой национально-освободительной борьбы", - добавили в МИД.

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Лавров, Сергей ВикторовичГрецияРоссия
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