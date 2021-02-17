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Лавров и первый замглавы МИД Индии обсудили развитие стратегического партнерства

Также состоялись консультации индийского высокопоставленного дипломата с замглавы МИД Игорем Моргуловым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла на встрече в среду обсудили укрепление особо привилегированного стратегического партнерства двух стран.

"С обеих сторон выражено намерение всемерно укреплять российско-индийское особо привилегированное стратегическое партнерство, а также уплотнять координацию позиций по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе в многосторонних форматах с участием России и Индии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также состоялись консультации индийского высокопоставленного дипломата с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих политических контактов. "Подчеркнуто стремление сторон к наращиванию торгово-экономического оборота за счет расширения кооперации в традиционных и высокотехнологичных сферах", - указали на Смоленской площади.

Собеседники отметили общность подходов России и Индии к актуальным глобальным и региональным проблемам. "Акцентировано намерение двух стран и далее координировать усилия на международных и региональных площадках, в том числе ООН, Группы двадцати, БРИКС, ШОС, РИК, ЕАЭС", - информировали в дипведомстве.

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