Главы МИД России и Сирии обсудили по телефону итоги встречи астанинского формата в Сочи

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад обсудили в среду по телефону итоги 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Министры обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Особое внимание было уделено итогам состоявшейся в Сочи 16-17 февраля 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате и обсуждению задач дальнейшего продвижения политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая работу конституционного комитета", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Лавров подтвердил неизменную позицию Москвы в поддержку "безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны". Кроме того, стороны осудили практику применения нелегитимных односторонних санкций и "политизированных подходов в вопросах оказания гуманитарного содействия Сирии, а также сохраняющееся незаконное иностранное военное присутствие на ее территории".

Москва и Дамаск подтвердили настрой на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам восстановления социально-экономической инфраструктуры в арабской республике, возвращения на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также борьбы с терроризмом и распространением коронавируса. "Лавров и Микдад провели сверку часов в рамках сложившейся практики поддержания плотной внешнеполитической координации", - заключили в МИД РФ.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в астанинском формате проходила в Сочи 16-17 февраля. По ее итогам, страны - гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - в совместном заявлении подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии и договорились вместе продолжать борьбу с терроризмом на территории арабской республики.