Слуцкий: требования ЕСПЧ по Навальному лежат в политической, а не правовой плоскости

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своими требованиями освободить Алексея Навального действует в угоду определенного круга лиц, такие призывы лежат не в правовой, а в политической плоскости. Такое мнение в среду выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Требования ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального, о которых заявил его адвокат, лежат в политической плоскости, а не правовой. Мы не раз говорили, что Европейский суд по правам человека все активнее используется оппонентами России как инструмент давления и политизации, а в данном случае - вторжения в компетенцию судебной системы РФ", - сказал он журналистам.

По словам Слуцкого, сейчас наблюдаются "ангажированные шаги в угоду определенного круга лиц, причем, как поясняют эксперты, основанные на внутрирегламентных нормах, а не Европейской конвенции по правам человека". "Это еще и еще раз подтверждает правильность принятия поправок в Конституцию РФ о приоритете Основного закона России над вердиктами международных организаций", - указал депутат.

"Таким образом мы защитили российское правовое поле от попыток вмешательства извне и навязывания решений, противоречащих законодательству РФ", - резюмировал он.